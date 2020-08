Olümpiavõitja Kanter avaldas unistuste hobiauto

Gerd Kanter on ka varem ringrajasõitu proovinud, kuid tookord oli tegu BMW juhtidele tehtud lisakoolitusega. «Kuna BMW-d on mõnes mõttes erilised autod siis oli võimalik osaleda eraldi koolitusel, kus sai õppida autot paremini tundma ning seega ohuolukordades auto üle parem kontroll säilitada,» ütles Kanter.

Isikliku sõiduautona on Kanter juba aastaid eelistanud BMW-d ning olümpiavõitja tunnista, et tema muidu rahulik iseloom ei väljendu alati autoroolis. «Eks väikseid rikkumisi on aastate jooksul ette tulnud, kuid mitte siiski sageli – vast üks rikkumine paari aasta jooksul,» tunnistab Kanter. Autovahetust Kanter ei plaani, sest ajal mil mootorid lähevad üha väiksemaks, on pigem tekkimas nostalgia vanemate ja võimsamate masinate järele. «Näiteks olen pikalt unistanud hobiauto soetamisest ning silma on jäänud Mercedes SEC 560 AMG Widebody. Paraku maksavad need mudelid tänaseks juba 100 tuhat eurot ja rohkem,» ütles Kanter.