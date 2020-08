Ott Tänak: enam ei ole kuskilt tagasi hoida

4.-6. septembril toimuval Rally Estonial läbivad rallisõitjad 17 kiiruskatse jooksul 232,64 kilomeetrit. Hyundai ralliautosid juhivad Eesti MM-etapil Tänak, Thierry Neuville ja Craig Breen.

Kolmel korral Rally Estonia võitnud Tänak on Lõuna-Eesti teedel soosik number üks. «Ma tõesti loodan, et meil on kodus sõites eelis. Kõige tähtsam on, et suudaksime selle ära kasutada,» sõnas Tänak Hyundai pressiteate vahendusel.

Autoralli MM-hooaja kalendris on koos Rally Estoniaga järel veel neli etappi ning Tänak hoiab paremusjärjestuses praegu viiendat kohta, kaotades liider Sebastien Ogier’le (Toyota) 24 punktiga. «Peame igast etapist maksimumi välja pigistama. Rohkem me end tagasi hoida ei saa,» ütles Tänak.

Hyundai tiimipealiku Andrea Adamo sõnul on meeskond pika võistluspausi ajal teinud kõvasti tööd, et senised puudujäägid parandada. «Mul on hea meel üle pika aja taas MM-rallile minna. Nagu teisedki, oleme vahepeal teinud auto kallal tööd,» kinnitas itaallane.

MM-sarjas kolmandat kohta hoidev Neuville, kes kaotab Ogier’le 20 punktiga, loodab vahet Eestis vähendada. «Loodetavasti suudame taaskäivitunud hooaega alustada hea tulemusega. Tahame pingerivis tõusta ja alustada kohe tugeva esitusega.»