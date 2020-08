Video ⟩ Tee ainulaadset tutvust Rally Estonia kiiruskatsetega

6. septembril ootab võistlejaid ees sarnane formaat, kus sõidetakse hommikul kolm kiiruskatset ja pärastlõunal läbitakse need uuesti. Pühapäevasteks kiiruskatseteks on Arula (6,97 km), Kaagvere (15,46 km) ja TV-katsena Kambja (20,05 km). Ainus erinevus võrreldes laupäevaga on, et kahe läbimise vahel puudub hoolduspaus. Powerstage'iks ongi Kambja teine läbimine, millele järgneb finišipoodium Raadi lennuväljal.