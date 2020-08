Video ⟩ Tänak Hyundai WRC-autost: kõik peab töötama nagu kellavärk

Kiire ralliautoga tagurdamine on omaette kunst. Enne katsele startimist tuleb autole sisse lükata tagurpidi käik. «Ringi vaadates paistab, et me ei näe seljataha. Näeme vaid ette. On hea, kui on keegi, kes näitab kuhu poole sõitma peab,» seletab Tänak hooldustelgist väljumise protseduuri.