Kangert kahetseb veidi Tour de France'ist loobumist: üritasin olla pragmaatik

Sama plaani on sihikul ka Kangertil, kes praegu isegi veidi kahteseb, et Tour de France'ist kaks nädalat tagasi vabatahtlikult loobus.

«Ma üritasin olla pragmaatik, aga võib-olla olin seda liialt ja oleksin pidanud rohkem treenerit kuulama, kes kinnitas, et kõik on korras ja mul on peale Dauphine' velotuuri piisavalt aega taastumiseks», sõnas Vändrast tuule tiibadesse saanud rattur ETV spordiuudistele .

«Täna ma olen taastunud, tunne on hea. Võib-olla see oligi tema pikk-pikk plaan, mida ma ei osanud siin kümme päeva tagasi näha või uskuda sellesse. Ma ei saa öelda, et mul on kuidagi mõru maitse suus, kui ma Touri vaatan või sellele mõtlen, aga siiski ma tunnen, et midagi on natuke puudu,» jätkas Kangert, kes harjutab praegu igapäevaselt üksinda Andorras.