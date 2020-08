Selge sõnum: Messi ei kavatse Barcelona treeningutele näole anda

Koroonaviiruse tõttu on mõlemal osapoolel selle lepingupunkti osas aga erinev arusaam. Barcelona rõhub sellele, et vastalt kontrahtis sätestatule pidanuks argentiinlane neid oma lahkumissoovist teavitama enne 10. juunit. Et tähtaeg on möödas, siis klausel enam ei kehti ning Messi on nende mängija järgmise suveni. Messi leeri hinnangul pikenes kõnealune punkt aga automaatselt, sest koroonaviiruse tõttu lükkus jalgpallihooaja lõpp augustisse.