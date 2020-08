Vipsi tegi taas tubli tõusu, kuid tehnilised probleemid rikkusid tulemuse

«Kahju, et meil ei õnnestunud täna seda näidata, aga ma olen 100% kindel, et meil oli olemas vajalik kiirus, et eesotsas lõpetada. Kahjuks nurjas elektriline probleem meie kvalifikatsiooni, mistõttu tuleb meil homme rajale minna viimasena. Eks näis, mis siis teha annab,» kommenteeris Vips reedest päeva.