Blogi ⟩ Rabedalt alustanud Kontaveit sammus US Openil teise ringi

«See oli väga kõva võitlus. Vastane andis kõva lahingu. Andsin endast parima ja võitlesin kõigest väest ning mul on väga hea meel, et õnnestus lõpuks võita,» sõnas Kontaveit matšijärgses väljakuintervjuus.

Ühtlasi päriti eestlannalt, milles on ta tänavu suurima sammu edasi astunud, kuna tulemused - Austraalia lahtiste veerandfinaal ning äsjane Palermo finaal - näitavad, et samm on olnud märgatav.