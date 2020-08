Postimehe taskuhäälingus «Kehakultuur» peatuti pikemalt eesootaval Rally Estonial. Eesti esimese ralli MM-etapi eelvaates arutlesid aktuaalsetel teemadel Postimees Grupi rallikommentaatorid Karl Mihkel Eller, Miko Niinemäe ja Olaf Suuder.

Saates võeti ükshaaval ette kõik WRC-autodel startivad võistluspaarid ja vaagiti nende võimalusi Rally Estonial edu saavutada. Muidugi süveneti R5-autode maailma, sest Eesti MM-etapil stardib WRC3 klassis lausa kaheksa rallipaari, kel on omas klassis väljavaated ka poodiumile jõudmiseks. Millised olid aga peamised jututeemad?

Kas Tänakul on kohustus võita?

Praegu kehtiva autoralli MM-kalendri põhjal jõuab hooaeg Rally Estoniaga poole peale. Ott Tänak jääb kolme etapi järel üldliidrist Sebastien Ogier’st maha 24 punktiga. Kas maailmameistri tiitli kaitsmiseks lasub Tänakul sisuliselt kohustus Eestis võit noppida?

«Ärme pane pinget peale, et Otil on kohustus võita,» ütles Niinemäe ning Suuder tõi välja, et kui Tänak Eestis väga kõrget kohta ei võta, võib Hyundai tiim plaanides teha muudatusi. «Kui Rally Estonia tulemus ei ole selline, nagu meie siin kõik ootame, kas siis võib Hyundai edaspidi keskenduda tootjate maailmameistrivõistluste tiitli püüdmisele? Võib-olla see nii on, aga see ei tähenda, et sõitjad ei paneks kõike välja ka edaspidi. Arvan, et individuaalarvestuse peale tiitlijaht ikka kestab veel ja need muudatused, mis kriis ja segased ajad on toonud, siiski soodustavad põnevust.»

Evans on karmist väljasõidust üle saanud?

Elfyn Evansi Lõuna-Eesti rallil toimunud õnnetust võib natuke võrrelda Ott Tänaku intsidendiga hooaja avaetapil Monte Carlos. Mõlemal juhul sõideti teelt välja väga suurel kiirusel ja auto käis mitu korda üle katuse. Niinemäe arvab, et Evansit võib õnnetus psühholoogiliselt natuke mõjutada, kuid Tänak näitas, et tema suutis hullust avariist kiirelt taastuda ja nn «kõvaketta» puhtaks teha.

«Eks ta kaela võttis kangeks poistel, aga me nägime, et vähem kui kolm päeva hiljem testiti Kreekas,» märkis Niinemäe, mida Suuder täiendas: «tema kaardilugeja sai kaks korda veel taevast alla kukkuda. Pärast ralliõnnetust veel helikopterigagi hädamaanduda.»

Kas Eestis korraldatakse ka tulevikus MM-etappe?

Olaf Suuder: «Seda spekulatsiooni, et MM-ralli on Eestis vaid koroona tõttu ja sedagi ainult üks ja ainuke kord, mina ei usu. Küll on räägitud, et rallit tuleks rohkem harrastada Ladina-Ameerikas, Põhja-Ameerikas ja Aasias. Võib-olla turunduslikult see ongi kasulikum, aga kokkuvõttes pole mõtet rallit viia sinna, kus teda ei vaadata. Austraalia näide on meil selgelt silme ees. Sellepärast ma usungi, et mõtted Eesti suunas liikusid juba varem.»

Räägime ilmast

«Vihma vist ei tule. Ilmateate järgi paistab olema selline ilm, mis soosib pigem Ott Tänakut, sest tema stardipositsioon kuiva ilmaga on kõige parem,» ütles Suuder, mille peale Niinemäe kergitas kulmu. «Sa juba julged ilmateadet uskuda. Olin laupäeval kodus ja teadsin, et terve laupäev vihma sajab, aga võta näpust, kella neljani õhtul oli täitsa ilus ilm. Ettearvamatu on see ilm.»

Kui palju on kiiruskatsed muutunud?

Võistluse korraldajad on sel aastal äärmiselt palju rõhku pannud teede renoveerimisele. Pigem on tegemist tulevikuplaaniga, et ka järgnevatel aastatel oleks piisavas mahus kruusateid, mida MM-etapi korraldamiseks vaja läheb. Kuid kas kiiruskatsed on nii palju muutunud, et võime öelda - «tänavune Rally Estonia on midagi teist, kui oli eelmistel aastatel?»