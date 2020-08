«See oli väga raske võitlus, ta alustas väga hästi. Üritasin lihtsalt mängus püsida, andsin endast parima ja võitlesin kõigest väest ning mul on väga hea meel, et mul õnnestus lõpuks võita,» sõnas Kontaveit matšijärgselt.

Kontaveit on pärast koroonapausi võitnud üheksast kohtumisest seitse ning kui lisada siia juurde ka näiteks aasta alguses näidatud hea hoog – jõudis eestlanna Austraalia lahtistel ju veerandfinaali – , on ilmne, et tänavu on meie esireket astunud suure sammu edasi.