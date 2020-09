Video ⟩ Aava: vaatame maailmas toimuvat igal hommikul kerge hirmuga

«Me korraldajatena ärkame igal hommikul ärkame üles ja vaatame kerge hirmuga maailmas toimuvat. Selline nullpunkt on see, et see võistlus saab toimuma. See on hästi oluline, et saab turvaliselt toimuma,» rääkis Rally Estonia direktor Urmo Aava Kanal 2 erisaates «Kõik Rally Estoniast».