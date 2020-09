Video ⟩ Kuidas hoiavad rallikorraldajad kontrolli all WRC-autosid, mis on ikka «korralikud mürsud»?

«Me oleme hetkel Kanepi kiiruskatsel Mügra külas, see on natuke pealt kaks kilomeetrit stardist. Siin seljataga lookleb meil täiesti uus teelõik, mille me ehitasime valmis enne rallit. Selles mõttes unikaalne koht, et selle lõigu peal ei ole mitte kunagi ajalooliselt varem rallit läbi käinud,» tutvustas Rally Estonia võistluste juhi abi Urmas Roosimaa Kanal 2 saates «Kõik Rally Estoniast» üht vastvalminud tee-ehitust.

Urmas Roosimaa on võistluste juhi parem käsi. Võistluse ettevalmistusel on talle usaldatud katsete ehitamise ja renoveerimise ülesanne. Et ka tulevikus ralli MM-etappi võõrustada, on vajalikud kvaliteetsed kruusateed. Probleemiks kipubki kujunema, et paljud neist saavad tolmuvaba katte ja neid enam kasutada ei saa. Nii ongi võetud eesmärgiks juba olemasolevate erateede renoveerimine, et neid rallinädalal võistlusel kasutada.