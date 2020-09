Koroonaviirusega nakatus kolm Nõmme Kalju mängijat

Jalgpalliliidu kriisikomisjoni liikme Mihkel Uibolehe sõnul võtab EJL viiruse leviku takistamist väga tõsiselt. «Kui seni on meeskonnas toimuvat korraldanud klubi, siis kuna olukord on eskaleerunud, võtab jalgpalliliit selle kriisi juhtimise üle,» ütles Mihkel Uiboleht. Jalgpallurid tunnevad end hästi ja viibivad isolatsioonis.

Eelmisel nädalal pidi Nõmme Kalju Tallinnas pidama Euroopa liiga mängu Sloveenia klubiga Mura. 27. augustil toimunud pressikonverentsil väljendasid jalgpalliliit ja Nõmme Kalju, et koroonarisk oleks minimaalne. Suhtlemisel terviseameti ja kultuuriministeeriumi kaudu valitsusega rõhutakse asjaolule, et järgitakse väga rangeid reegleid ning seetõttu ei saaks see mäng Eestisse koroonajuhtumeid juurde tekitada.