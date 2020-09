Kõikide rallimeeste ja neid abistava personali Eestisse pääsemise eelduseks on negatiivne koroonaproov nii oma lähteriigis, kui 24 tunni jooksul pärast Eestisse jõudmist.

Kõige rohkem rallimehi on välja pannud muidugi korraldajamaa. Lisaks Ott Tänakule, kes sõidab kaasa terve WRC-sarja on Rally Estonial WRC-klassis esindatud ka Georg Gross. WRC3 arvestuses on Eestil kaheksa ja esisillaveoliste autode klassis neli rallipaari.