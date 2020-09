Tänak Rally Estoniast: loodetavasti tuleb eelnev kogemus kasuks, aga tehnikal on samuti suur roll

Tänaku sõnul on autoralli üks viimastest spordialadest, mis pärast pikka pausi uuesti liikuma on saadud. «Väiksemaid võistlusi on juba toimunud ja usun, et ka sealt on omajagu kogemusi tekkinud, kuidas tänases olukorras tegutseda,» rääkis Tänak Betsafe'i blogis. Kuna varem pole WRC-s sellisel kujul pausi olnud, siis on Rally Estonial Tänaku hinnangul huvitav näha, kes võistlejatest esimesena tavapärase rütmi tagasi saab.

Kodumaa teede eripäradena toob ta välja kiired teed, teisalt on tänavu pool rallist täiesti uus, seega ei tea Tänak isegi, mis täpselt tulemas on. «50% katsetest kattub küll eelmise aastaga ehk seda infot saame me ära kasutada. Aga üleüldiselt rallisport põhineb paljuski kogemusel ja sellel on suur osa arengus,» sõnas ta. Kuigi peale pikka pausi uuesti võistlema minek tekitab ikka ärevust, siis on Tänaku sõnul vahepeal palju tööd tehtud ja enam ei kannata oodata, et näha, kuhu asjadega jõutud on.