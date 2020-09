Vormel 1 karussell peaks Türki Istanbul Parki ringrajale jõudma 15. novembril ning esialgu polnud korraldajad veendnud, kas publikut tribüünidele lubatakse. Promotsiooni eest vastutava Intercity tegevjuht Vural Ak kinnitas tänasel pressikonverentsil, et inimesed saavad kohapeale võistlusi kaema tulla.

Ak uskus, et kuna ringrada on suhteliselt lagedal maa-alal, siis suudetakse sinna mahutada ka rohkelt inimesi. Kui tema andmetel on maksimaalne pealtvaatajate arv 220 000, siis pool sellest pole mingi probleem turvaliselt sinna paigutada. Samas järgitakse kõiki koroonareegleid, mis Türgis kehtestatud. «Oleme kõigeks valmis,» sõnas Ak. «Kui viiruse levik peaks kasvama, siis suudame võistluse korraldada ka publikuta.»