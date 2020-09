Blogi ⟩ Kaia Kanepi ei andnud tšehhitarile mingit võimalust ja sammus US Openil teise ringi

Tänase vastase Siniakovaga on eestlanna kohtunud korra 2018. aasta liivaturniiril Roomas. Toona jäi kolmes setis tulemusega 6:3, 3:6, 6:3 Kanepi.

US Openil on paremad tulemused näidata 35-aastasel Kanepil. Ta jõudis nii 2010. kui ka 2017. aastal veerandfinaali, seevastu tšehhitari laeks on jäänud tunamullune kolmas ring.