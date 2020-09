Siiski polnud kogu pakett täiesti sama, mis MM-sarjas kasutatakse. Esapekka Lappi sõitis erameeskonna Ford Fiesta WRC autoga, mille olulisemad jupid tulid vähemalt Inglismaalt ja ka üks insener oli Eestis kohal. «Paus oli väga pikk ning hea on tagasi ralliautos olla. Mul oli eelmisest aastast kogemus all ja ka teed on üsna sarnased Soomele. Siiski olid osad kiiruskatsed väga palju kiiremad ja ega Rally Estonial saabki peamiseks taktikaks olema põhjagaasiga võimalikult palju sõita,» tõdes Lappi.