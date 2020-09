11 aastat tagasi otsustasid kolm sõpra, et oleks tarvis Eesti autospordile vunki anda. Silver Küti mõttevälgatusest ning Urmo Aava ja Tarmo Hõbe sisemisest põlemisest sündis Rally Estonia, mis toob septembri esimesel nädalavahetusel Maarjamaale maailma parimad rallimehed. Meenutasime Urmo Aavaga, kuidas teekond algas, milliseid raskusi on tulnud ületada ning kui raske on WRC-etapi korraldamine. Juttu tuleb ka paljust muust.