Reedel algava Rally Estonia hooldusalas on üheks suureks jututeemaks ilm, millest tavapäraselt tehakse juttu, kui millestki muust rääkida pole. Ralli puhul on aga asjad teistmoodi. Kas sajab vihma või on kuiv võib võidusõitjale valusalt kätte maksta või naeratuse näole tuua.