Mäkineni juhitud Toyota meeskond on Rally Estoniaks teinud väga suuri ettevalmistusi. Suvel on testisõite sooritatud nii Soomes kui ka Eestis ning viimane lihv anti veel veidi enam kui nädal tagasi lõppenud Lõuna-Eesti rallil. See tähendab, et kõik kolm nende sõitjat peaksid olema löögivalmis ja võidu eest heitlema.