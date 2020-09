Hiljuti kinnitas Eesti Olümpiakomitee (EOK) tippspordikomisjon uue toetuste saajate nimekirja. Kergejõustiklasi on rahasaajate seas 19, suurt vastukaja on tekitanud kuulitõukaja Kristo Galeta ja maratoonar Roman Fosti juhtumid. Neist esimene arvati nimekirjast välja, teisel vähendati toetust poole võrra. Tegelikult on kaotajaid veel mitu, nagu ka võitjaid, nii on see nimekirjade uuenemisega alati olnud.