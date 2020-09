PM RALLY ESTONIAL ⟩ Paljunäinud Ogier pole mitte kunagi varem sõitnud nii lennukat rallit

Just hüpetega toimetulemine saab MM-sarja liidri sõnul olema üks Rally Estonia üks võtmeteguritest. «Paljud neist on kõrged, kuid mitte sirged ehk valida tuleb õige sõidujoon. Samuti tuleb valida õige kiirus, et ei lõhuks autot ega iseennast. Samas ei tohi ka liiga palju pidurdada, sest siis kaotad aega,» rääkis ta rallisõitjaid ees ootavast dilemmast.