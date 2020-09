MM-sarja üldarvestuses on Neuville 42 punktiga kolmandal kohal, kaotades Ogier’le 20 ja Evansile 12 punktiga. «Minu peamised rivaalid on Ogier ja Evans, sest nemad on minust punktiarvestuses ees. Evans sõitis siin eelmisel aastal, mina ja Ogier pigem avastame seda rallit,» tõi belglane välja.