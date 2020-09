Galerii ⟩ Ajaloolise Eesti WRC-etapi võitjaid ootavad spetsiaalselt Rally Estoniaks disainitud kiivrid

Aastatel 2010-2015 vastutas kiivri disaini eest Tribilia Design ja 2018-2020 on kiivri disaini eest hoolitsenud EV Graphics. Stilo kiivritega on kõikide aastate jooksul abiks olnud Racingexpert. Kõik võitjakiivrid on unikaalsed ehk igat on tehtud ainult üks eksemplar ja kõik kiivrid vastavad FIA poolt seatud homologeeringu nõuetele ning on võistlustel kasutatavad.