Ajaloolise Rally Estonia testikatse võitis küll Ott Tänak, kuid võidukihutamist silmas pidades ei tähenda see midagi. Esimese kiiruskatse start kõlas reedel kell 19.01 ning pühapäeva lõunaks on selge, kes triumfeerib esimesel Eesti MM-etapil. Lisaks otseülekannetele on Postimehe kaudu võimalik Rally Estoniale kaasa elada ka juba traditsiooniliseks saanud ralliblogi ja -raadio vahendusel.