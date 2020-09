Tänak ja Järveoja on suvel lisaks testimistele sõitnud kolmel rallil – üheskoos võisteldi Itaalias ning Viru ja Lõuna-Eesti rallil. «Oleme küll sõitnud, aga nüüd jagatakse ka punkte. See on veidi teine olukord,» lausus ta pressikonverentsil.