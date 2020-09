Nimelt ehivad Kruuda neljarattalist põrgulist kummipardid. Tegemist on viitega heategevusüritusele Pardiralli, mille eesmärgiks on teadvustada vähihaigete laste ja nende perede olukorda ning kutsuda ettevõtteid ja eraisikuid üles andma oma panust nende abistamiseks.

«Kui MM-sari tuleb Eestisse, kaasneb sellega maailma meedia tähelepanu. Auto on nagu lõuend. Mõtlesime näidata midagi teistsugust. Tean, et koroonaaeg on olnud paljudele keeruline, aga mõnikord unustame, mida tunnevad või peavad läbi elama inimesed, kellel võib olla raskem kui teistel,» selgitas 27-aastane roolikeeraja pressikonverentsil.