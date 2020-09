Peaminister Jüri Ratas tunnistas, et autoralli MM-etapp Eestis on hetk, mida meenutatakse veel kaua. «Head autorallisõbrad. See hetk, mida täna siin kogeme on ajalooline. See on unikaalne, et autoralli MM-etapp toimub Eestis. Seega on Eesti 33. riik maailmas, kus toimub WRC etapp!»