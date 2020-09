Varahommik Rüal: Leedu rallifännid unistasid aastaid Eesti WRC-etapist

Leedust pärit neli rallisõpra jõudsid Rüa pealtvaatamisala parklasse kohale täna öösel kell 2 ning magasid enda sõnul veel paremini kui kodus. See on neile kolmas Rally Estonia ja elu esimene WRC-etapp.

Mehed tõdesid, et ei saanud endale esimesena soovitud rallipassi. «Kõik piirangud on muidugi rallifänni elu raskemaks muutnud, alustades pileti saamisega, lõpetades liikumisega erinevate alade vahel,» rääkis Tomas Povilavicius.

Algselt soovisid leedukad rallipassi nr 1, aga pidid leppima üheksandaga. Tuli võtta, mis võtta andis. Neil on kaheks päevaks kaasas kõik eluks vajalik: kastiga söök, laud, vihmavarustus, grillimismaterjal ja Go Pro kaamerad. Mehed on väga õnnelikud, et täna ja homme raja ääres olla saavad ning hoiavad pöidlaid ei kellelelgi muule kui Tänakule ja Järveojale.