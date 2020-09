Evansi sõnul oli pärast pikka pausi tore tagasi olla, kuid avakatse oli keerukas. «Väga vähe pidamist ja tegin mõned väiksed vead. Olen pettunud, et kaotasin pool sekundit, aga proovin need homme tagasi võita.»

Uelslane tunnistas, et kõrgesse mängu sekkumiseks peab tegema väga tugeva ralli. «Plaanime enda parima anda. Teame, et see saab väga raske ralli olema ja peame olema fokusseeritud. Tahame kõrgete kohtade eest heidelda.»