PM RALLY ESTONIAL ⟩ M-Spordi boss andis rallifännidele rõõmustava sõnumi

Pole saladus, et M-Spordile mõjus koroonapandeemia MM-sarja meeskondadest kõige raskemalt. Tiimi keeruline majanduslik olukord on tekitanud hirmu, et võib-olla me Fordi WRC autosid järgmisel aastal ralliradadel ei näegi. M-Spordi pealik Richard Millener kinnitas, et teeb tööd selle nimel, et selline stsenaarium ei realiseeruks.