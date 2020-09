«Üsna imelik, me ei tea, mis juhtus,» rääkis Rovanperä rehvipurunemisest. «Olime päris üllataunud, et nii juhtus, sest me ei sõitnud millelegi vastu. Ma ei tundnud rehvipurunemist pikka aega, aga rehv kadus veljelt üsna kiiresti.»