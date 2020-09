GALERII ⟩ Esimest korda täispika Ironmani läbinud Märt Avandi võrdles emotsiooni lapse sünni ja abiellumisega

Võitja Daniel Baekkegard lausus pärast finišeerimist: «Oli imeline saada võimalus sel aastal veel üks võistlus teha ja see ka võita. Rattarada oli väga kiire, jooksurada pöörete tõttu keeruline. Eestlased on olnud äärmiselt külalislahked ja korraldus väga hea. Järgmisel aasta tagasi tiitlit kaitsma tulla on kindlasti minu soovinimekirjas.»

Võistluse läbis esikmest korda (11:38.30) ka näitleja Märt Avandi. «See, mis toimub rajal ja see, mis toimub pärast on nagu öö ja päev. Nii erinevad kui saavad üldse olla. Rajal olek on jube, see on ränk piin. Kui sa targat ei tegutse, siis see karistab ära. Peaaegu sain ka rattarajal karistada, alustasin liiga kiiresti, aga õnneks tuli mõistus pähe ja tõmbasin natukene tagasi ja tuli jõud ka tagasi. Aga praegu, ei ole kõrvale panna midagi sama emotsionaalset - kui siis vaid lapse sünd ja abiellumine,» ütles ta pressiteate vahendusel.