GALERII ⟩ Ironman Tallinn 70.3: 3. kohale tulid Kivioja ja Vabaorg

Meeste PRO eliitgrupi esikolmik on Daniel Baekkegard Taanist ajaga 3.40.08, teine Sebastian Kienle Saksamaalt ajaga 03.41.54 ja kolmas Andreas Dreitz Saksamaalt ajaga 03.43.52.

Naiste PRO eliitgrupi esikolmik on Katrina Matthews Suurbritanniast ajaga 4.08.14, teine Maja Stage-Nielsen Taanist ajaga 4.13.15 ja kolmas Kaidi Kivioja ajaga 4.16.50.

Võitja Daniel Baekkegard lausus pärast finišeerimist: «Oli imeline saada võimalus sel aastal veel üks võistlus teha ja see ka võita. Rattarada oli väga kiire, jooksurada pöörete tõttu keeruline. Eestlased on olnud äärmiselt külalislahked ja korraldus väga hea. Järgmisel aasta tagasi tiitlit kaitsma tulla on kindlasti minu soovinimekirjas.»