PM Rally Estonial ⟩ Liider Virves: usun, et Torn on teisel ringil kõikidest üle

Katsete teised läbimised on R2-masinatele kindlasti rasked, kuna teed on ennelõunaga võrreldes kehvemas olukorras. «Samas on kõigil sama olukord,» märkis Torn, kes lisas, et ehkki eestlaste kaksikvõit oleks tore, on veel minna pikk tee.