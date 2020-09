OTSEBLOGI ⟩ Eesti jalgpallikoondis kaotas Gruusiale poolaja 0:1

Eesti koondise peatreener Karel Voolaid arvas mänguks Gruusiaga koosseisu neli potentsiaalset debütanti, kellest selgelt on tähelepanu all esimese koondisekutse teeninud Londoni Arsenali väravavaht Karl Jakob Hein ja Ferrara SPALi poolkaitsja Georgi Tunjov. «Kui neid mõlemat jälgida, ei saa öelda, et nad on vales kohas. Nad saavad selle tasemega hakkama,» kiitis Voolaid reedesel pressikonverentsil ja lisas, et on saanud mõlemast noormehest piisavalt hea pildi ette.