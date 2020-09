PM Rally Estonial ⟩ Breen ei kavatse Tänakuga konkureerida: olen kindel, et Otil on vajadusel veel üks käik

«Tõesti imeline päev. Saavutasin juba hommikul autos hea rütmi ning õhtu läks oodatust veelgi paremini. Veidi isegi üllatas see, et katsete teistel läbimistel nii kiired olime. Saime kaks katsevõitu, mis on mulle ja Paul [Nagelile - kaardilugeja] väga tähtis. Tiimile on ka hea, et hoiame Oti järel teist kohta. Ilmselt paremini poleks enam saanud,» sõnas Breen laupäeva õhtul meediatsoonis nii Postimehele kui ka All Live'ile.