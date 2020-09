Tänak ja Järveoja on Rally Estonia liidrid, edestades Craig Breeni ja Paul Nagle'it 11,7 sekundiga. Homme on kavas kuus kiiruskatset ehk iirlastel on väga raske vahet puhta sõiduga tagasi teha.

«Olud on tõesti väga keerulised. Ott ütles ka, et ta sõitis mingid kohad mõistlikult läbi. Arvan, et see oli tark tegu,» viitas Järveoja oludele, kus paljudel konkurentidel oli probleeme rehvidega.