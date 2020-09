Veerandfinaalkohta nooliv Kontaveit röövib Eesti tennisesõpradelt magusaid unetunde

Täpne algusaeg sõltub õhtupooliku esimesest vastasseisust, kus madistavad Denis Šapovalov (ATP 17.) ja David Goffin (ATP 10.). Kuna meeste üksikmängus on suurtel slämmidel teatavasti vaja võita kolm setti, on tõenäoline, et Kontaveidi–Osaka duelli algusaeg lükkub veelgi hilisemaks.

Kontaveit ja Osaka on varasemalt omavahel vastamisi läinud neljal korral ning siiani on alati võidutsenud jaapanlanna. Seekordse duelli eel tasub aga märkida, et Osaka on eelmise nädala Cincinnati turniirist olnud hädas reievigastusega.