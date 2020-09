PM video ⟩ Äsja Eesti rekordnumbreid nihutanud Ojaloo näitas taas suurepärast vasarakaart

Second best result of my life 💥 Stadium and the meet record 69,94m today @heitjate_seeria 🥇🙏🏼🥳 ________________________________________________ #hammer #throw #hammerthrower #athletics #trackandfield #happy #weekendvibes

A post shared by Kati Ojaloo | Hammer thrower (@katioj) on Sep 5, 2020 at 6:35am PDT