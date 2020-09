Toyota tiimipealik Tommi Mäkinen tunnistas ralli ajal, et võistluseelsed testid polnud piisavad, millest tekkisid apsud. «Testil me otseselt vigu ei teinud. Küll aga eksisime sellega, et jäime seal nähtusse liialt kinni, aga siin olid olud hoopis teistsugused. Panime seadetega korralikult mööda,» märkis prantslane.