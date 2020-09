PM RALLY ESTONIAL ⟩ Adamo: Eesti väärib MM-rallit palju rohkem, kui mõned riigid, kus sõidame

Adamo kiitis nii võistluse korraldajameeskonda kui ka Eesti riiki. «Ma olen hämmastunud, kuidas valitsus ja Rally Estonia korraldajad on tööd teinud. Esimest korda käis ralli uute juhiste järgi ja nad pidid väga palju asju leiutama. Korraldajad on teinud imelist tööd. Olen Eesti üle väga õnnelik ja peame olema tänulikud riigile, millel on piisavalt julgust sellise võistluse kokku panemiseks.»