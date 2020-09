Avo Keel tüüris Läti võrkpallikoondise EM-ile

Järgmise suve teises pooles toimuvale EM-ile on Läti kõrval koha taganud korraldajamaad Eesti, Poola, Soome ja Tšehhi ning eelmise EM-finaalturniiri kaheksa paremat. Nendeks on Serbia, Sloveenia, Prantsusmaa, Venemaa, Itaalia, Ukraina, Saksamaa ja Belgia (jäi EMil üheksandaks, aga pääses tänu sellele, et kolmandaks jäänud Poola oli korraldajamaana juba kvalifitseerunud).