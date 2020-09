M-Sporti mehed kiitsid Rally Estonia korraldajaid

«Pean kogu tiimi nimel tänama korraldajaid, kes tegid sellest imelise nädalavahetuse. See on väga hämmastav, mida nad nii lühikese ajaga suutsid saavutada, eriti veel sellises olukorras. Nad tõestasid, et on väärt kohta kalendris ja ainuke miinus oli see, et me ei saanud seda täielikult fännidega tähistada,» rääkis tiimipealik Richard Millener.