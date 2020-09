BLOGI ⟩ Anett Kontaveit kaotas taas Naomi Osakale

Kontaveit oli reede hilisõhtul kolmandas ringis alistanud poolatari Magda Linette 6:3, 6:2. Pärast seda ütles ta, et on oma seniste esitustega rahul ja ootab järgmist kohtumist väga. «Minul pole enam midagi kaotada ja lähen näitama oma parimat tennist. Eelmisel korral mängisin Osaka vastu ju tegelikult poolteist setti suurepärast tennist ja nüüd tean, et ei tohi keskendumist kaotada ega lasta tekkida mõõnadel. Kõige tähtsam, et usuksin endasse.»