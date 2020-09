Osaka mängust Kontaveidiga: esitasin aasta ühe parema partii

«Arvan, et läks päris hästi,» võttis Osaka mängu kokku. «Olen üsna kindel, et esitasin tänavuse lühikese hooaja ühe parema partii.»

Osaka on nüüd Kontaveidiga kohtunud viiel korral ja alati võitnud. Täna näitas ta kohati ideaalset tennist, kuid ainult selle abil oligi võimalik Kontaveiti murda. Kohati tekkis jaapanlanna mängu ka rida lihtvigu, ent need tulid sisse Kontaveidi, mitte tema enda pallingugeimides.

«On küllalt lihtne ühel hetkel murduda, eriti siis, kui tunned, et oled loonud juba nii palju võimalusi, aga neid mitte kätte saanud. Kuid ütlesin endale, et ta on suurepärane mängija, kes hoiab oma servi väga hästi, nii et jätkasin surve avaldamist,» rääkis Osaka teise seti võiduretseptist.