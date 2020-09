Järveoja võttis enne Rally Estoniat olulisel põhjusel kaalust alla

Järveoja ütles, et ralli on suuresti detailides kinni ja maksimaalse lõpptulemuseks saamisel mängisid väga paljud asjad olulist rolli. Üheks selliseks detailiks oli võistlusauto kaal, mis peidi ideaalis olema võimalikult lubatud miinimumi lähedal, milleks oli koos sõitjatega 1350 kg.

«Otsustasin juba paar nädalat enne rallit, et võtan selle tarbeks ette kaalulangetuse. Eesmärgiks oli 6 kg enda kehakaalust alla võtta,» ütles Järveoja Topauto ralliblogis. «Judo aegadel oli kaalulangetus enne võistlusi täiesti tavaline praktika, seega oli päris huvitav vanade aegade taustal taaskord selline projekt ette võtta ning päevas vähemalt 20 korda kaalu peal käia. Sain eesmärgi täitmisega kenasti hakkama, küll läbi raskuste, aga sain hakkama.»

Lisaks mainis Järveoja, et lisaks üle kuue kuu kestnud pausile tegi esimese MM-etapi pärast koroonapausi oluliseks sellle toimumispaik. «Hoolimata asjaolust, et COVID-19 tõttu ei pääsenud kõik soovijad raja äärde, oli igal hetkel kaasmaalaste kaasaelamist tunda. Eriti lahe oli paljusid inimesi ülesõitudel plakatite ning lippudega lehvitamas näha. Aitäh kõigile, kes tulid!»

Eriti toob Järveoja fännide puhul esile, et kõik suhtusid rallikorraldajate ning terviseameti reeglitesse täie tõsidusega ning hoidsid sõitjatega distantsi nagu oli palutud.

Üks koroonaviirusest tingitud uuendus oli Järveojale veelgi enam meelt mööda. «Üks väga tervitatav muudatus oli ka see, et ajakirjanikud ei olnud igal sammul meie privaatsfääris. Ütleme nii, et päris mõnus oli segamatult ainult oma tööle ja tulemusele keskenduda ilma pidevalt oma tundeid lahkamata.»