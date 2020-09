PowerStage ⟩ Rallikommentaator sõitjate nurinast: ralli peabki pakkuma erinevaid väljakutseid

WRC All Live kommentaator Julian Porter avaldas rallijärgses intervjuus, et tema ei nõustu mõnede sõitjate nurinaga, kes tõid esile, et Eesti kruusateed olid katsete teiseks läbimiseks päris ära lõhutud ja rabedad.

«Mõned sõitjad ütlesid, et teed olid teisel läbimisel päris karmiks läinud. Aga ralli peabki pakkuma erinevaid väljakutseid. Ei saa olla nii, et meil on igal pool suurepärased tingimused,» ütles Porter «PowerStages».

«Muidugi on Rally Estonia korraldajad katsetega palju vaeva näinud, aga pehme pinnase tõttu lähebki tee natuke katkisemaks. Aga kui katse on esimesel ja teisel läbimisel perfektne, siis ei teki mingeid lugusid ja draamat. Aga rallis on seda seda vaja,» lisas Porter.

Ta toob hea näite samuti pühapäeval toimunud vormel 1 etapist. «Vaatasin just Itaalia GP finišit, kus Pierre Gasly võitis. Kõik räägivad sellest, sest see on eriline lugu.»

PowerStage saateteemad:

Enam kui poolteist tundi kestvas «PowerStage'i» episoodis teevad saatejuhid Rauno Paltser ja Gustav Kruuda põhjaliku kokkuvõte võistlusest ning lisaks saates kõlavad mitmed intervjuud.