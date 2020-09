Riia MK-etapi parim eestlane oli Argus

Lätis toimunud MK-etapil võistles 31 võistluspaari kõikidest Balti riikidest, Soomest ja Rumeeniast. Kogu võistluse ajal olid eestlased erinevates võistlusklassides võidukad ja nii oli lootust, et ka peaalal tuleb meile kõrgeid kohti. Ilm oli vihmane ja võistlus toimus muruväljakul, mistõttu tuli ette rohkelt eksimusi ja loobumisi. Põhisõidust pääsesid edasi kõigi kolme Balti riigi esindajad ning rumeenlane.

Esimesena startis ümberhüpetel Eesti paar Paul-Richard Argus ja Renessin, kes alustasid hästi, kuid võtsid kaasa kaks latti. Aeg oli ümberhüpete kiirem, kuid ei andnud seekord neljandast kohast kõrgemat tulemust. Leedulane Matas Petraitis hobusel Goldcoast VDL eksis ühe korra ja lõpetas kokkuvõttes kolmandal kohal. Rumeenlane Andrea Herck, kes on ka Eesti publikule hästi tuntud, eksis Trocadero De Jarsay’ga samuti ühel takistusel, kuid tegi kiire aja, minnes võistlust juhtima. Lätlaste lootused olid Laura Penelel ja Dundas V.D.M.’l, kes tuli starti viimasena. See paar võitis ka 2019. aastal Tallinnas Saku Suurhallis toimunud MK-etapi. Laura ja Dundas tegid väga hea sõidu, kuid said kirja 4 karistuspunkti ja olid vähem kui sekundi Rumeenia paarist aeglasemad. Pettunud Laura pidi seekord kodupubliku ees leppima teise kohaga. Herck võttis siit kaasa MK-etapi võidupunktid.